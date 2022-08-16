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У РФ звинуватили "українських диверсантів" у "теракті" на Курській АЕС

Фото: Курська АЕС (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Російська ФСБ шукає "українських диверсантів", які, нібито, "підірвали" ЛЕП Курської АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ФСБ, передають у Telegram-каналі "РИА Новости".

За даними російських спецслужб, нібито українські "диверсанти" 4, 9 та 12 серпня "підірвали опори ЛЕП, через які Курська АЕС постачає об'єкти промисловості, транспорту, соціальної інфраструктури та населення Курської області та сусідніх регіонів".

"Дії диверсантів спричинили порушення технологічного процесу функціонування АЕС", - цитує видання повідомлення ФСБ.

Як пишуть "РІА Новини", на цей час вже "порушено кримінальну справу про теракт, ведеться розшук злочинців та їх можливих спільників".

Як повідомлялось, раніше у Курській області (Росія) підірвали частину залізниці - хтось сховав вибуховий пристрій під рейку і він здетонував.

Раніше в анексованому Криму ФСБ РФ затримала двох осіб за підозрою у шпигунстві на користь України.

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