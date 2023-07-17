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В РФ назвали инцидент на Крымском мосту терактом: его якобы атаковали два дрона

Иллюстративное фото: в РФ назвали инцидент на Крымском мосту терактом (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В России официально назвали ночной инцидент на Крымском мосту терактом. В стране-агрессоре заявили, что его якобы атаковали два украинских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

В Национальном антитеррористическом комитете РФ заявили, что Крымский мост якобы атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата в 3:05.

Там сообщили, что в результате события повреждена одна из секций моста. При этом погибли мужчина и женщина, которые ехали на автомобиле, также пострадал их ребенок.

Кроме того, в России отрыли уголовное дело по статье "террористический акт".

В НАК заявили, что следствие якобы устанавливает лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к данному событию.

Атака на Крымский мост

Сегодня ночью на Крымском мосту раздались взрывы. После этого так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил о якобы "чрезвычайной ситуации в районе 145 опоры".

По предварительным данным, пролет Крымского моста в сторону Тамани разрушен, еще один в направлении Керчи поврежден. Автомобильные и железнодорожные пути перекрыты.

Источники РБК-Украина сообщили, что атака на мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и СБУ.

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Российская ФедерацияКрымский мост