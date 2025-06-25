РФ не может убивать безнаказанно: Макрон осудил ракетные удары по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил удары россиян по Украине, которые состоялись в последние дни, и отметил, что Москва своими действиями нарушает международное право.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Франции.
"С президентом (Украины - ред.) Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Франции. Я решительно осудил массированное нападение России на Днепр и нападения на украинские города в последние недели", - отметил Макрон.
Он также подчеркнул, что Украина уже более трех месяцев соглашается на прекращение огня, предложенное президентом США Дональдом Трампом, но Россия упорно отказывается от мира.
"Она бомбит, убивает, нарушает международное право, никогда не неся ответственности за свои действия. Россия не может продолжать убивать безнаказанно", - добавил президент Франции.
По его словам, Франция совместно с партнерами будет продолжать оказывать давление для достижения прочного и длительного мира в Украине.
Обстрел Днепра 24 июня
Вчера днем, 25 июня, россияне ударили ракетами по Днепру. Сообщалось о 18 погибших, также президент Владимир Зеленский заявлял о более 160 пострадавших. В результате обстрела повреждения также получил пассажирский поезд "Укрзализныци".
В то же время военный эксперт Иван Ступак в комментарии РБК-Украина рассказал, что российские ракетные удары по Днепру и Самаре могли быть направлены на военные объекты, однако не исключено, что это также элемент психологического давления.
Подробнее об атаке врага на Днепр - в материале РБК-Украина.
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