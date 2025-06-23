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РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины

Понедельник 23 июня 2025 10:14
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РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины Фото: последствия обстрела Киева в ночь на 23 июня (dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация этой ночью нанесла циничный удар российско-иранскими "Шахедами" и ракетами по гражданской инфраструктуре Киева и других наших городов и общин.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram.

"После ударов по объектам ядерной программы в Иране было много шума из Москвы - российское руководство демонстративно осуждало "ракетно-бомбовые" шаги. Сегодня Москва молчит", - отреагировал Зеленский.

Он напомнил, что после ночной атаки только в Киеве было повреждено пять многоквартирных домов. По его данным, по состоянию на сейчас в Киеве известно о шести погибших. Еще один человек погиб во время удара по Белой Церкви в Киевской области.

"Там "Шахед" попал в больницу. Мои соболезнования всем родным и близким", - написал президент.

Сейчас спасатели сейчас разбирают завалы и оказывают помощь везде, где нужно. Во время обстрела были повреждены объекты в четырех областях: всего было 352 дрона, среди них 159 "Шахедов" и 16 ракет. По предварительным данным, была применена и баллистика, которую Россия получила от Северной Кореи.

"Значительная часть дронов и ракет была сбита нашими защитниками неба. Но не все. И каждому в странах рядом с Россией, Ираном, Северной Кореей стоит думать о том, смогут ли там защитить жизнь, если эта коалиция убийц сохранится и продолжит распространение террора", - заявил Зеленский.

Атака на Киев и область 23 июня

Напомним, вечером воскресенья, 22 июня, Россия осуществила масштабную комбинированную атаку на территорию Украины. В частности, удары дронами и баллистическими ракетами были нанесены по Киеву и области. В столице и нескольких близлежащих населенных пунктах зафиксированы многочисленные разрушения.

По обновленным данным, количество погибших возросло до шести человек.

Кроме того, в результате обстрелов получила повреждения инфраструктура станции метро "Святошин".

Также Воздушные силы сообщили, что Россия сегодня ночью запустила по территории Украины более 350 беспилотников типа "Шахед", баллистические и крылатые ракеты.

Подробнее о последствиях массированной атаки по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

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