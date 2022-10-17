РФ и Беларусь выгнали из квалификации женского Евробаскета-2023

В понедельник прошло заседание исполнительного комитета баскетбольной конфедерации. Функционеры дополнили майское решение по отстранению белорусских и российских команд от международных соревнований.

Теперь спортивные санкции наложили и на женские сборные стран-агрессорок. Россия и Беларусь не сыграют в отборе в Евробаскет-2023 в ноябре и феврале. При принятии решения исполком ФИБА Европа приняла во внимание эскалацию войны против Украины, рекомендации МОК и собственные директивы.

Российская и белорусская сборные лидировали в квартетах F и I квалификации к чемпионату Европы. Теперь результаты обеих команд будут аннулированы, а на выход на Евробаскет будут претендовать другие сборные.

Ранее Международная ассоциация бокса разрешила россиянам и белорусам вернуться в турниры под своей эгидой. Совет директоров ассоциации отменил предыдущее решение о недопуске представителей стран-агрессоров к соревнованиям.