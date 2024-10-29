РФ хочет бросить на "мясные" штурмы в Украине заключенных, больных гепатитом В и С, - ГУР

Как рассказали в разведке, Минобороны РФ издало приказ №610, датированный 10 октября 2024 года. Он исключает гепатит С из числа болезней, наличие которых не позволяет проходить военную службу.

Россияне сделали это для того, чтобы комплектовать подразделения больных гепатит заключенных. Инфицированных гепатитом в документе маркируют как "контингент "С". Отмечается, что перед отправкой на фронт больным зекам в колониях формально должны колоть вакцину от гепатита "В" и проводить курс противовирусной терапии гепатита "С".

"По оценкам российских вождей, их новое мобилизационное решение позволит привлечь к мясным штурмам на войне против Украины тысячи зэков", - пишет ГУР.

По данным украинской разведки, в тюрьмах и изоляторах на территории так называемого центрального военного округа ВС РФ насчитывается около 10 тысяч гепатитщиков. Из них свободно воевать согласились около 15%.

Первые четыре штурмовые роты и две роты резерва из больных зэков русские формируют в составе 1435 и 1437 мотострелковых полков. Названные в честь гепатитов вновь российские штурмовые роты "В-С" планируют размещать на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

РФ вербует заключенных на войну в Украине

Россия начала активно отправлять заключенных на войну против Украины в 2022 году. Сначала вербовкой занималась ПИК "Вагнер", а впоследствии - Минобороны РФ.

Ранее заключенным обещали помилование, но теперь предлагают только условное увольнение, а срок службы вырос до завершения "специальной военной операции".

В октябре 2023 года в России зафиксировали рекордное понижение количества заключенных, связывающих с их отправкой на войну.