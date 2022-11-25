ua ru
Пт, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ готовится потерять 100 тысяч мобилизованных убитыми и ранеными к весне, - СМИ

Новина українською →
Пятница 25 ноября 2022 20:47
РФ готовится потерять 100 тысяч мобилизованных убитыми и ранеными к весне, - СМИ Фото: РФ готовится потерять 100 тысяч мобилизованных убитыми и ранеными к весне (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия собирается зимой стабилизировать фронт в Украине, а затем начать все заново весной. Поэтому военное командование готово потерять 100 тысяч мобилизованных убитыми и ранеными к весне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".

По данным собеседников издания, политическое и военное руководство России понимает, что этот план предполагает большие потери.

"Весной следующего года потери убитыми и ранеными по одному из прогнозов могут составить около 100 тысяч. Но это никого не пугает: их заменят срочниками", - заявил источник, близкий к ФСБ.

Источник, близкий к Генштабу, также сообщил о прогнозе, согласно которому потери в боях в Украине будут составлять около 100 тысяч человек, преимущественно мобилизованных. Весной 2023 года, по его словам, Минобороны РФ планирует подготовить 120 тысяч срочников, которые можно будет отправить в Украину, чтобы восполнить потери среди мобилизованных.

"Для этого Путин и не отменяет указа о частичной мобилизации", - говорится в материале.

Напомним, что количество поименно известных погибших российских военных продолжает расти. В настоящее время их количество превысило 9 тысяч, среди которых 259 - мобилизованные.

Расходы Российской Федерации за 9 месяцев полномасштабного вторжения и войны против Украины составляли около 82 миллиардов долларов, что составляет около четверти ее годового бюджета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Мобилизация в России
NEWS
Шмыгаль успокоил украинцев: помощи Запада хватит на пенсии и зарплаты в 2023
Шмыгаль успокоил украинцев: помощи Запада хватит на пенсии и зарплаты в 2023
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины