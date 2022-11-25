РФ готовится потерять 100 тысяч мобилизованных убитыми и ранеными к весне, - СМИ

Россия собирается зимой стабилизировать фронт в Украине, а затем начать все заново весной. Поэтому военное командование готово потерять 100 тысяч мобилизованных убитыми и ранеными к весне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".

По данным собеседников издания, политическое и военное руководство России понимает, что этот план предполагает большие потери.

"Весной следующего года потери убитыми и ранеными по одному из прогнозов могут составить около 100 тысяч. Но это никого не пугает: их заменят срочниками", - заявил источник, близкий к ФСБ.

Источник, близкий к Генштабу, также сообщил о прогнозе, согласно которому потери в боях в Украине будут составлять около 100 тысяч человек, преимущественно мобилизованных. Весной 2023 года, по его словам, Минобороны РФ планирует подготовить 120 тысяч срочников, которые можно будет отправить в Украину, чтобы восполнить потери среди мобилизованных.

"Для этого Путин и не отменяет указа о частичной мобилизации", - говорится в материале.