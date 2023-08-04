РФ с помощью "вагнеровцев" хочет втянуть Беларусь в войну в Украине. Готовит теракт

"СБУ получила разведданные, свидетельствующие о подготовке россиянами масштабной провокации "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси - Мозырском нефтеперерабатывающем заводе", - говорится в сообщении.

По имеющимся данным, подготовкой теракта занимается диверсионно-разведывательная группа из кадровых военных ВС РФ и сотрудников российских спецслужб, отправленных на территорию Беларуси под видом "вагнеровцев".

Эта российская ДРГ должна совершить провокацию на НПЗ, притворяясь "украинскими диверсантами". В совершенном РФ планирует обвинить Украину, чтобы таким образом в очередной раз попытаться втянуть Минск в полномасштабную войну против Украины.

"Информацию о запланированном в Беларуси теракте сотрудники Службы безопасности получили из нескольких источников. В частности, из свидетельств военнослужащего ВС РФ, которого украинские защитники взяли в плен на Запорожском направлении", - добавили в СБУ.

Также киберспециалисты СБУ возобновили и проанализировали информацию на мобильном телефоне пленного.

Среди прочего установлено, что ранее он участвовал в боевых действиях против Сил обороны на юге Украины, а недавно ему дали указание передислоцироваться в Беларусь как участник частной военной компании "Вагнера".

"Уже на этапе смены места службы российский военный получил информацию о "специальной миссии" на Мозырском НПЗ. В его телефоне киберспециалисты СБУ нашли удаленную переписку с другими исполнителями, снимки объекта и отдельную информацию об операции", - добавили в ведомстве.

Операция РФ "под чужим флагом" в Черном море

Россия не впервые использует операции "под чужим флагом" в качестве провокаций в надежде достичь желаемых целей. Например, недавно спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Россия готовит операцию под чужим флагом в Черном море. Причиной для этого стал отказ от "зерновой сделки" и удары по украинской портовой инфраструктуре.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказывала, что в этом случае РФ может прорабатывать два варианта такой операции - атака Россией иностранного судна, в чем обвинят Украину или атака с палубы самого судна, которое якобы будет следовать под иностранным флагом.