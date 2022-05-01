У РФ не повинно бути шансу повернутися до звички шантажувати та вбивати незгодних, - Подоляк

Радник глави ОП України Михайло Подоляк вважає, що РФ - це неконкурентна держава, далека від цивілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника глави ОП України Михайла Подоляка.
Михайло Подоляк заявив, шо Україна не просто воює вже 67 днів. Вона щодня наочно та документально доводить світові головне. Свобода – безцінна.
"У варварів (Рф) не повинно бути жодного шансу повернутися до довоєнної звички корумпувати, шантажувати та нарешті масово вбивати незгодних", - написав Подоляк.
Нагадаємо, прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін висловилася за посилення антиросійських санкцій і розширення військово-технічної допомоги Україні.
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