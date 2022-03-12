РФ робить упор на удари некерованими ракетами, щоб убити більше цивільних, - Міноборони Британії

В оборонному відомстві Королівства наводять дані своєї розвідки, згідно з якими російські війська, отримуючи потужну відсіч від ЗСУ, роблять упор на обстріли та бомбардування міст України з великої відстані.

"За останні 24 години авіаційні та ракетні сили Росії здійснили удари проти міст на заході України Луцька та Івано-Франківська", - йдеться в повідомленні.

Удари некерованими ракетами, які використовують рашисти з недоступних для українських систем протиповітряної оборони території, повинні сприяти просуванню наземних сил окупантів.

У британському Міноборони пов'язують використання РФ таких некерованих ракет з наміром збільшити кількість жертв серед цивільного населення України.