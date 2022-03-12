RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

РФ робить упор на удари некерованими ракетами, щоб убити більше цивільних, - Міноборони Британії

Автор: Володимир Костирін

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що Росія у війні проти України цілеспрямовано використовує для обстрілів і нанесення ударів некеровані ракети, щоб було більше жертв серед мирного населення в містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter Міноборони Британії.

В оборонному відомстві Королівства наводять дані своєї розвідки, згідно з якими російські війська, отримуючи потужну відсіч від ЗСУ, роблять упор на обстріли та бомбардування міст України з великої відстані.

"За останні 24 години авіаційні та ракетні сили Росії здійснили удари проти міст на заході України Луцька та Івано-Франківська", - йдеться в повідомленні.

Удари некерованими ракетами, які використовують рашисти з недоступних для українських систем протиповітряної оборони території, повинні сприяти просуванню наземних сил окупантів.

У британському Міноборони пов'язують використання РФ таких некерованих ракет з наміром збільшити кількість жертв серед цивільного населення України.

Раніше повідомлялося про те, що кількість загиблих в результаті авіаудару по Луцькому аеропорту зросла до чотирьох осіб.

Нагадаємо також, що у Міноборони РФ визнали свої авіаудари по Луцьку та Івано-Франківську 11 березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяАвіаудариВійна Росії проти України