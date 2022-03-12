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РФ робить упор на удари некерованими ракетами, щоб убити більше цивільних, - Міноборони Британії

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Субота 12 березня 2022 06:29
РФ робить упор на удари некерованими ракетами, щоб убити більше цивільних, - Міноборони Британії Фото: наслідки обстрілу гуртожитку біля Житомира (УНІАН)
Автор: Володимир Костирін

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що Росія у війні проти України цілеспрямовано використовує для обстрілів і нанесення ударів некеровані ракети, щоб було більше жертв серед мирного населення в містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter Міноборони Британії.

В оборонному відомстві Королівства наводять дані своєї розвідки, згідно з якими російські війська, отримуючи потужну відсіч від ЗСУ, роблять упор на обстріли та бомбардування міст України з великої відстані.

"За останні 24 години авіаційні та ракетні сили Росії здійснили удари проти міст на заході України Луцька та Івано-Франківська", - йдеться в повідомленні.

Удари некерованими ракетами, які використовують рашисти з недоступних для українських систем протиповітряної оборони території, повинні сприяти просуванню наземних сил окупантів.

У британському Міноборони пов'язують використання РФ таких некерованих ракет з наміром збільшити кількість жертв серед цивільного населення України.

Раніше повідомлялося про те, що кількість загиблих в результаті авіаудару по Луцькому аеропорту зросла до чотирьох осіб.

Нагадаємо також, що у Міноборони РФ визнали свої авіаудари по Луцьку та Івано-Франківську 11 березня.

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Великобританія Авіаудари Війна Росії проти України
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