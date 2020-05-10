У РФ число випадків COVID-19 складає вже майже 200 тисяч

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Померли від коронавірусу понад 1800 осіб

У неділю, 10 травня, в Росії число випадків вірусу COVID-19 складає 198 676. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Так, станом на 1:00 в країні діагностовано 198 676 випадків коронавірусу, 31916 людей вже одужали, 1827 померли від недуги.

За останню добу в Росії коронавірус підтвердили в більш ніж 10 000 осіб. 104 людини померли.

Таким чином РФ вийшла на п'яте місце у світі за кількістю підтверджених випадків COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії в московській клінічної лікарні для заражених коронавірусом сталася пожежа, в якій загинула щонайменше одна людина.

Також РБК-Україна писало, що коронавірус виявили у міністра культури РФ Ольги Любимової. Крім того, вірус підтвердили у глави російського уряду Михайла Мішустіна. Він був першим топ-чиновником РФ, у якого виявили інфекцію.

Раніше у Росії опублікували план виходу з карантину. На першому етапі відкриваються невеликі непродовольчі магазини.