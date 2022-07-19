РФ кидає в "гарячі точки" представників нацменшин, там зростає невдоволення, - Генштаб

Як повідомляється, у зв'язку з втратами тривають заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

"Зростає невдоволення діями російського командування серед військовослужбовців неслов'янських національностей, яких без жалю кидають в найризикованіші атаки на території України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 115 тисяч своїх військових з урахуванням як жертв, так і поранених.

При цьому, за даними Генштабу, РФ втратила у війні проти України близько 40 000 військових убитими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.