У РФ батальйони на війну в Україну набирають уже з учителів

Так, військовий комісаріат Ульянівської області попросив керівників середніх навчальних закладів "сприяти" у пошуку нових контрактників.

"Набирати добровольців хочуть безпосередньо з викладачів - ними ж укомплектують іменні батальйони "Свіяга" та "Сімбірськ", які незабаром вирушать до України", - йдеться у повідомленні.

Загалом обом батальйонам потрібно 400 бійців. На викладачів, які побажали до них приєднатися, чекає контракт терміном від півроку, а також щомісячна зарплата від 220 тисяч рублів та одноразова виплата у 100 тисяч рублів зверху.

При цьому для звичайних жителів Ульянівської області умови набагато менші - в регіональних газетах їм пропонують поїхати на "спецоперацію" з оплатою від 30 тисяч рублів на місяць.