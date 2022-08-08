У РФ батальйони на війну в Україну набирають уже з учителів

В Ульянівській області РФ добровольчі батальйони для війни в Україні набирають викладачів та вчителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.
Так, військовий комісаріат Ульянівської області попросив керівників середніх навчальних закладів "сприяти" у пошуку нових контрактників.
"Набирати добровольців хочуть безпосередньо з викладачів - ними ж укомплектують іменні батальйони "Свіяга" та "Сімбірськ", які незабаром вирушать до України", - йдеться у повідомленні.
Загалом обом батальйонам потрібно 400 бійців. На викладачів, які побажали до них приєднатися, чекає контракт терміном від півроку, а також щомісячна зарплата від 220 тисяч рублів та одноразова виплата у 100 тисяч рублів зверху.
При цьому для звичайних жителів Ульянівської області умови набагато менші - в регіональних газетах їм пропонують поїхати на "спецоперацію" з оплатою від 30 тисяч рублів на місяць.
Як повідомлялося, аналітики Інституту вивчення війни назвали чотири області у Росії, у яких формують добровольчі батальйони для війни в Україні. Це Новосибірська, Саратовська, Ульянівська та Курганська області.
При цьому Росія під час прихованої мобілізації могла набрати понад 30 тисяч добровольців на війну проти України. Більшість із них не мають військового досвіду.
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