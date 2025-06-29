РФ атаковала Центральный район Херсона: погиб мужчина, еще один ранен

Сегодня днем, 29 июня, российские оккупанты атаковали Херсон. Вследствие вражеского огня один человек погиб, и еще один получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
Он рассказал, что враг атаковал Центральный район города примерно в 14:30.
"К сожалению, в результате обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Его личность сейчас устанавливается. Мои соболезнования родным погибшего", - пишет Прокудин.
Кроме того, он добавил, что из-за атаки РФ пострадал 61-летний херсонец. Мужчину доставили в больницу со взрывной травмой и осколочными ранениями. Сейчас медики его дообследуют.
Напомним, что российские оккупанты регулярно обстреливают Херсон и Херсонскую область, используя разные типы беспилотников, артиллерию и не только.
Так, утром 24 июня враг открыл огонь по Корабельному району города. Под ударом оказались жилые кварталы, в результате чего пострадали 4 мирных жителя.
Кроме того, вчера, 28 июня, враг весь день атаковал Херсонскую область, а также Херсон. В результате атак пострадали 7 гражданских лиц.
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