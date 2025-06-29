РФ атаковала Центральный район Херсона: погиб мужчина, еще один ранен

Он рассказал, что враг атаковал Центральный район города примерно в 14:30.

"К сожалению, в результате обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Его личность сейчас устанавливается. Мои соболезнования родным погибшего", - пишет Прокудин.

Кроме того, он добавил, что из-за атаки РФ пострадал 61-летний херсонец. Мужчину доставили в больницу со взрывной травмой и осколочными ранениями. Сейчас медики его дообследуют.