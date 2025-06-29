ua en ru
Вс, 29 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ атаковала Центральный район Херсона: погиб мужчина, еще один ранен

Воскресенье 29 июня 2025 16:07
UA EN RU
РФ атаковала Центральный район Херсона: погиб мужчина, еще один ранен Фото: пострадавшего мужчину сейчас дообследуют (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня днем, 29 июня, российские оккупанты атаковали Херсон. Вследствие вражеского огня один человек погиб, и еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Он рассказал, что враг атаковал Центральный район города примерно в 14:30.

"К сожалению, в результате обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Его личность сейчас устанавливается. Мои соболезнования родным погибшего", - пишет Прокудин.

Кроме того, он добавил, что из-за атаки РФ пострадал 61-летний херсонец. Мужчину доставили в больницу со взрывной травмой и осколочными ранениями. Сейчас медики его дообследуют.

Обстрел Херсона и области

Напомним, что российские оккупанты регулярно обстреливают Херсон и Херсонскую область, используя разные типы беспилотников, артиллерию и не только.

Так, утром 24 июня враг открыл огонь по Корабельному району города. Под ударом оказались жилые кварталы, в результате чего пострадали 4 мирных жителя.

Кроме того, вчера, 28 июня, враг весь день атаковал Херсонскую область, а также Херсон. В результате атак пострадали 7 гражданских лиц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Херсон
Новости
При отражении российской атаки погиб летчик F-16 Максим Устименко
При отражении российской атаки погиб летчик F-16 Максим Устименко
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу