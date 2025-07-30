РФ атаковала два района Харькова: появились кадры последствий

В ночь на 30 июля под атакой дронов оказались два района Харькова - Шевченковский и Слободской. В результате ударов возникли пожары и пострадали люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
По данным спасателей, в Шевченковском районе загорелись три автомобиля, автомойка и пристройка к зданию - площадь возгорания составила около 210 квадратных метров.
Повреждены жилые дома, объекты торговли и транспорт. Пострадали по меньшей мере три человека, двое из них были спасены спасателями.
В Слободском районе огонь охватил сухую траву на площади 500 квадратных метров.
На местах работали 37 спасателей и 7 единиц техники. Аварийно-спасательные службы ликвидировали последствия ударов в течение всей ночи.
Фото: последствия вражеской атаки в Харькове (t.me/dsns_telegram)
Напомним, сегодня начиная с 01:30 над Харьковом были зафиксированы вражеские дроны. Уже в 01:54 городской голова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе, а впоследствии уточнил, что под удар попал Шевченковский район.
В ночь на 26 июля оккупанты атаковали Харьков КАБами, ракетами и дронами. В результате удара повреждены многоэтажки, предприятие, дороги, контактная сеть.
25 июля россияне попали управляемой авиабомбой (КАБ) по медицинскому учреждению в Индустриальном районе Харькова. Из-за удара погиб один человек, еще 17 - получили ранения.
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