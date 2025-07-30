РФ атаковала два района Харькова: появились кадры последствий

В ночь на 30 июля под атакой дронов оказались два района Харькова - Шевченковский и Слободской. В результате ударов возникли пожары и пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

По данным спасателей, в Шевченковском районе загорелись три автомобиля, автомойка и пристройка к зданию - площадь возгорания составила около 210 квадратных метров.

Повреждены жилые дома, объекты торговли и транспорт. Пострадали по меньшей мере три человека, двое из них были спасены спасателями.

В Слободском районе огонь охватил сухую траву на площади 500 квадратных метров.

На местах работали 37 спасателей и 7 единиц техники. Аварийно-спасательные службы ликвидировали последствия ударов в течение всей ночи.

Фото: последствия вражеской атаки в Харькове (t.me/dsns_telegram)