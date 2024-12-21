РФ с 2022 года убила более 12,3 тысяч гражданских в Украине: данные ООН

"За период с 24 февраля 2022 года до 30 ноября 2024 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало в Украине более 12 340 погибших и 27 836 раненых среди гражданских лиц", - заявила она на заседании Совбеза.

Также Накамицу отметила, что причиной смерти около 42% гражданских людей в Украине в течение ноября - это именно следствие применения россиянами оружия дальнего действия. И такой показатель существенно больше, чем за предыдущие месяцы.

Более того, заместитель генерального секретаря привела статистику этого года, обнародованную Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине. Согласно этим данным, в период с 1 января по 30 ноября в результате ударов авиационными бомбами погибли 341 мирный житель, а 1803 человека получили ранения. Это в три и шесть раз превышает соответствующие показатели прошлого года.