У результаті вибуху в центрі Києва загинув ветеран АТО

У результаті вибуху в центрі Києва у вівторок, 22 жовтня, загинув колишній морський піхотинець, гвардієць батальйону "Донбас" та засновник благодійного фонду "Купол" Віктор Дегтярьов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-учасника АТО Сергія Тищенка у Facebook.

“Київ, Пушкінська, 34 - вибух забрав життя двох. Сенсей "Купол" пішов у небо. Країна втратила живу легенду. Що і як поки не зрозуміло. Ведуться слідчі дії", - написав Тищенко.

Фото: загиблий Віктор Дегтярьов

Зі слів очевидців, вибух стався біля входу у бар "Пророк": на сходах на вулиці сиділи двоє чоловіків, один із яких тримав у руках гранату, що вибухнула.

Крім того, за попередньою інформацією, другий загиблий - охоронець офісу, розташованого поруч.

Нагадаємо, у центрі Києва на вулиці Пушкінській ввечері у вівторок, 22 жовтня, стався вибух, в результаті якого двоє чоловіків загинули, жінка отримала поранення. За попередніми даними, вибухнула граната в руках одного з чоловіків. Поліція з’ясовує обставини події.