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Внаслідок ворожого обстрілу Енергодара загинув цивільний

Фото: внаслідок ворожого обстрілу Енергодара загинув цивільний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові завдали удару по Енергодару Запорізької області. Внаслідок обстрілу загинув цивільний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Енергодарського міського голови Дмитра Орлова.

"14 серпня, вбивчі провокації, що свідомо чинять окупанти, забрали в Енергодарі ще одне людське життя", - пише Орлов.

Під час обстрілу загинув цивільний, який вигулював собаку. Вихованець також не вцілів.

Оновлено о 17:44

Як відзначає Орлов, з 15:00 до 15:30 російські військові зробили щонайменше 6 пострілів.

Внаслідок обстрілу загинув працівник Запорізької АЕС

"Ще двоє енергодарців отримали поранення і наразі доправлені до спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодару", - пише міський голова.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти, 14 серпня, обстріляли місто Енергодар, яке знаходиться поблизу Запорізької АЕС. Внаслідок удару постраждали цивільні.

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