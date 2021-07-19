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Внаслідок потрійної ДТП у Львівській області загинула 2-річна дитина, четверо - травмовані

Автор: Сергій Пишкін

Близько о 17:30 на автодорозі Київ-Чоп, неподалік від села Солонка, сталася аварія внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів та вантажівки. Внаслідок ДТП загинула 2-річна дитина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Поліції Львівської області.

Згідно з попередніми даними, 37-річний водій автомобіля "Ауді", вирішив здійснити обгін у недозволеному місці, внаслідок чого зіткнувся з автопоїздом "ДАФ". Через зіткнення вантажівка вилетіла на зустрічну смугу та протаранила легковий автомобіль "Деу".

“Внаслідок зіткнення 2-річна дівчинка, пасажирка "Деу", отримала травми, від яких загинула на місці події. Ще двоє дітей, хлопчики віком 4 та 12 років, які перебували у цьому ж автомобілі, а також ще двоє пасажирів, особи яких встановлюються, з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні, їх діагнози уточнюються”, - повідомляє пресслужба поліції.

Варто відзначити, що водія "Ауді" наразі затримано поліцією.

Зауважимо, що відповідно до ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України, винуватцю аварії загрожує позбавлення волі строком до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Фото: потрійна аварія у Львівській області (facebook.com/MVS.LVIV)

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