В Афганістані в результаті теракту загинули 10 осіб

Ще четверо людей отримали поранення

В результаті вибуху на контрольно-пропускному пункті у місті Джелалабад (Афганістан) загинули щонайменше 10 людей, ще 4 осіб отримали травми. Про це повідомляє Reuters.

За попередньою інформацією, терорист-смертник підірвав автомобіль з вибухівкою.

Як повідомляється, серед жертв теракту було два співробітники служби безпека країни та 8 цивільних.

Suicide bomber kills 10 in Afghan city of Jalalabad https://t.co/7g6MKOPL0j pic.twitter.com/nioEokzgIX — TODAY (@todayng) July 10, 2018

Suicide bomber kills 10 in Afghan city of Jalalabad: official https://t.co/bzVNhQgY2t — The Daily Star (@DailyStarLeb) July 10, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики радикального угруповання "Талібан" вбили щонайменше 16 афганських поліцейських та двох цивільних у провінції Багдіс на заході Афганістану.

Раніше також повідомлялося, що що в Афганістані в результаті чергової атаки членів угруповання "Талібан" загинули щонайменше 30 осіб.