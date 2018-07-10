В Афганістані в результаті теракту загинули 10 осіб
Ще четверо людей отримали поранення
В результаті вибуху на контрольно-пропускному пункті у місті Джелалабад (Афганістан) загинули щонайменше 10 людей, ще 4 осіб отримали травми. Про це повідомляє Reuters.
За попередньою інформацією, терорист-смертник підірвав автомобіль з вибухівкою.
Як повідомляється, серед жертв теракту було два співробітники служби безпека країни та 8 цивільних.
#BREAKING: Suicide bomber kills 10 in #Afghan city of #Jalalabad https://t.co/OPyakAs5ww pic.twitter.com/ZHz3MAMxl1— Arab News (@arabnews) July 10, 2018
Suicide bomber kills 10 in Afghan city of Jalalabad https://t.co/7g6MKOPL0j pic.twitter.com/nioEokzgIX— TODAY (@todayng) July 10, 2018
Suicide bomber kills 10 in Afghan city of Jalalabad: official https://t.co/bzVNhQgY2t— The Daily Star (@DailyStarLeb) July 10, 2018
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики радикального угруповання "Талібан" вбили щонайменше 16 афганських поліцейських та двох цивільних у провінції Багдіс на заході Афганістану.
Раніше також повідомлялося, що що в Афганістані в результаті чергової атаки членів угруповання "Талібан" загинули щонайменше 30 осіб.