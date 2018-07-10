В Афганістані в результаті теракту загинули 10 осіб

Новини Надзвичайні події 10.07.2018 - 12:18
Фото: теракт в Афганістані (twitter.com/etribune)
Фото: теракт в Афганістані (twitter.com/etribune)

Ще четверо людей отримали поранення

В результаті вибуху на контрольно-пропускному пункті у місті Джелалабад (Афганістан) загинули щонайменше 10 людей, ще 4 осіб отримали травми. Про це повідомляє Reuters.

За попередньою інформацією, терорист-смертник підірвав автомобіль з вибухівкою.

Як повідомляється, серед жертв теракту було два співробітники служби безпека країни та 8 цивільних.

 

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики радикального угруповання "Талібан" вбили щонайменше 16 афганських поліцейських та двох цивільних у провінції Багдіс на заході Афганістану.

Раніше також повідомлялося, що що в Афганістані в результаті чергової атаки членів угруповання "Талібан" загинули щонайменше 30 осіб.

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Теги:  Афганистан,  Жертвы,  Теракт,  Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС