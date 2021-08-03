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В результаті стрілянини біля Пентагону загинув поліцейський, - CNN

Автор: Дмитро Левицький

В результаті стрілянини, яка сталася сьогодні поблизу Пентагону, отримав поранення співробітник поліції. Попередньо, поліцейський загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Інформацію про смерть поліцейського телеканалу надали два джерела у правоохоронних органах. Однак офіційного підтвердження загибелі поліцейського немає.

Охорона Пентагону також відмовилася коментувати, чи був ліквідований стрілок та чи були поранені інші люди. Водночас надзвичайні служби на своїх сторінках у соцмережах заявили про декількох пацієнтів, яких доставили в лікарню після "інциденту з насильством" в районі Пентагону.

Стрілянина сталася на платформі метро, яка є основним входом в Пентагон. Цим входом щодня користуються тисячі співробітників американського оборонного міністерства.

Нагадаємо, після стрілянини будівля Пентагону була заблокована.

Пізніше Пентагон повідомив, що знову розблокований, а ЗМІ заявили про ліквідацію стрілка та поранення поліцейського.

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