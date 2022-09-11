RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Унаслідок ракетного удару по Харкову загинув працівник підприємства, ще один отримав травму

Фото: окупанти завдали ракетного удару по Харкову (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Артур Родивилов

Унаслідок ракетної атаки окупантів по Харкову загинув працівник підприємства, ще один отримав травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олега Синєгубова і мера Харкова Ігоря Терехова.

Як уточнив Синєгубов, в результаті ударів по критичній інфраструктурі Харкова загинув чоловік - працівник підприємства. Рятувальники продовжують пошукові роботи.

На іншому об'єкті в Чугуївському районі медики екстреної допомоги госпіталізували 35-річного чоловіка. Працівник отримав вибухову травму.

Своєю чергою Терехов розповів, що в Харкові складна ситуація після ракетного обстрілу.

"Агресор знав, куди бив, і бив фактично по мирному населенню. Його метою сьогодні було максимально досадити харків'янам за успіхи ЗСУ на фронті. Не буду приховувати - наслідки ракетних ударів важкі", - повідомив мер.

За його словами, заграву пожежі бачить все місто.

ДСНС, енергетики та інші комунальні служби продовжують відновлювальні роботи.

Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, ввечері в Харківській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях спостерігаються масові проблеми з електропостачанням.

Всього сьогодні ввечері російські окупанти випустили 12 крилатих ракет по території України, військові збили 9 з них.

Один з ударів припав на найбільшу в Україні харківську ТЕЦ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків