В результаті обвалу будівлі університету в РФ ніхто не загинув

З будівлі евакуювали 81 людину

В результате обвала перекрытий университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) никто не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как заявили в МЧС РФ, в результате обвала перекрытий с первого по пятый этаж здания никто не погиб, из университета эвакуирован 81 человек.

Спасатели отметили, что внутри здания университета могут оставаться заблокированные люди. Студенты сообщают, что семь человек попали под завалы.

Кроме того, в сети появилось видео момента обрушения здания. На видео видно, что студенты, видя, как рушатся стены, не спешат убегать из здания.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 16 февраля, в Санкт-Петербурге произошло обрушение в местном университете ИТМО. В здании обвалились перекрытия с пятого по второй этаж на площади 150 квадратных метров.

Добавим, что сегодня в Славянске (Донецкая область) в результате взрыва бытового газа в пятиэтажке пострадал пожилой мужчина.

До этого во Львове произошло частичное обрушение жилого дома. По данным спасателей, в результате инцидента были разрушены несущие стены и межэтажное перекрытие. Жертв и пострадавших не было.