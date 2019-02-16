В результаті обвалу будівлі університету в РФ ніхто не загинув

Фото: обвалення в університеті (twitter.com/dprunews)

З будівлі евакуювали 81 людину

В результаті обвалу перекриття університету інформаційних технологій, механіки і оптики (ІТМО) в Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) ніхто не постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як заявили в МНС РФ, в результаті обвалу перекриття з першого по п'ятий поверх будівлі ніхто не загинув, з університету евакуювали 81 людину.

Рятувальники зазначили, що всередині будівлі університету можуть залишатися заблоковані люди. Студенти повідомляють про сімох осіб, які потрапили під завали.

Крім того, у мережі з'явилося відео моменту обвалу будівлі. На відео видно, що студенти, бачачи, як валяться стіни, не поспішають тікати з будівлі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у суботу, 16 лютого, у російському Санкт-Петербурзі сталося обвалення в місцевому університеті ІТМО. В будівлі обвалилися перекриття з п'ятого по другий поверхи на площі 150 квадратних метрів.

Додамо, що сьогодні у Слов'янську (Донецька область) в результаті вибуху побутового газу в п'ятиповерхівці постраждав літній чоловік.

До цього у Львові сталося часткове обвалення житлового будинку. За даними рятувальників, в результаті інциденту були зруйновані несучі стіни і міжповерхове перекриття. Жертв і постраждалих не було.