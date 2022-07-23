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В результаті обстрілів Сумської області є загиблий, - ОВА

Фото: Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 23 липня, росіяни кілька разів обстріляли громади Сумської області. В результаті атак окупантів загинув мирний житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в ефірі телемарафону.

"У Білопільській громаді було пряме влучання російського артилерійського снаряда в трактор, загинув фермер", - розповів Живицький.

При цьому, за його словами, росіяни обстріляли Шалигінську і Краснопільську громади з мінометів і великокаліберної стрілецької зброї.

Також по населених пунктах Хотинської та Миколаївської громад окупанти випустили 10 ракет з двох літаків.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни сьогодні вранці атакували Сумську область. Зокрема, у Білопільській громаді було два прильоти з гранатомета.

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Сумская областьВійна Росії проти України