Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув український військовий

Як зазначається в повідомленні, противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям.

Крім того, у Донецький області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Окупанти продовжують підступно вести артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщують свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб в подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців. Наголошуємо, що Об’єднані сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права", - йдеться в повідомленні.