В результаті обстрілу на Донбасі загинув український військовий

Бойовики 8 разів обстріляли позиції ООС

В результате вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска совершили 8 прицельных обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. При этом враг применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Так, противник из минометов 82-го и 120-го калибров, вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения обстрелял позиции украинских военных вблизи населенных пунктов Новозвановка, Золотое-4, Катериновка, Новоалександровка, Золотое-1, Водяное и Лебединское.

"От начала текущих суток вследствие боевых действий и интенсивных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, погиб один наш защитник", - отметили в Минобороны.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 24 февраля 2019

Напомним, 23 февраля боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, было применено 8 раз. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

Добавим, что контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за прошедшие сутки, 23 февраля, пересекли 29,5 тысяч человек и 3,8 тыс. транспортных средств.