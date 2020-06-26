В результаті нападу В Глазго постраждали шість чоловік

В результаті нападу чоловіка в центрі шотландського міста Глазго було поранено шість осіб. Раніше повідомлялося про трьох убитих, серед яких нападник.

Про це повідомляє поліція Шотландії в Twitter.

При цьому наголошується, що серед постраждалих - співробітник поліції, який знаходиться в критичному стані.

"Людина, у якого вистрілив співробітник поліції, помер. Ще шість постраждалих отримують лікування в лікарні", - йдеться в повідомленні.

У заяві поліцейського управління Великого Глазго йдеться, що напад не розглядається як терористичний акт. При цьому в правоохоронних органах повідомили, що розслідування даної події триває.

Нагадаємо, сьогодні у центрі Глазго чоловік напав з холодною зброєю на людей на території готелю "Парк інн".

Останнім часом у готелі селили шукачів притулку, які очікують рішення влади Великобританії. В результаті нападу загинули три людини, включаючи нападника.

Додамо, що 21 червня в британському містечку Редінг чоловік з ножем напав на перехожих під час маніфестації проти расизму, загинули троє людей.