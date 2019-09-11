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У результаті ДТП у Запорізькій області постраждали діти

Новини » Надзвичайні події    11.09.2019 - 15:15
У результаті ДТП у Запорізькій області постраждали діти
Фото: місце ДТП (zp.npu.gov.ua)

Одну дівчинку госпіталізовано до лікарні, іншу - після надання медичної допомоги відпущено

У результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у Запорізькій області постраждали двоє неповнолітніх діти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що водій автомобіля наїхав на двох дітей, які перетинали проїзну частину в нестановленому місці.

"11 вересня близько 7:45 до Бердянського відділу поліції надійшло повідомлення про ДТП на проспекті Східному з постраждалими. Водій автомобіля в місті Бердянськ допустив наїзд на двох неповнолітніх дітей. Одну дівчинку госпіталізовано до лікарні, іншу - після надання медичної допомоги відпущено", - йдеться у повідомленні.

В результаті аварії дівчинку 2008 року народження госпіталізовано до лікарні, дівчинка 2007 року народження через деякий час після ДТП звернулась за медичної допомогою, після надання якої її відпущено.

На даний час вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Напомним, ночью, 10 сентября, в Марьинке Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия ДТП сгорел автомобиль, погибли два человека.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 10 сентября в Харькове произошла авария при участии двух полицейских и служебной машины.

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