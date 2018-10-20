Внаслідок ДТП у Львівській області загинув поліцейський

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Ще один правоохоронець госпіталізований до лікарні

У Львівській області під час патрулювання автодороги "Тернопіль-Львів-Рава-Руська" відбулося зіткнення службового автомобіля Toyota Prius з вантажним автомобілем DAF. Внаслідок цього загинув на місці рядовий патрульної поліції, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Патрульної поліції України на сторінці у Facebook.

"Під час виконання службових обов'язків у страшній ДТП загинув наш колега, 22-річний патрульний поліцейський Назарій Присташ", - йдеться у повідомленні.

20.10.2018 о 15:50 Траса Львів - Рава Руська біля села Мощани ДТП за участі фури і патрульної поліції. На 16:20 Один... Опубліковано Igor Zinkevych Субота, 20 жовтня 2018 р.

Як повідомляється, внаслідок ДТП напарник загиблого, 31-річний лейтенант поліції Остап Кутний – госпіталізований до лікарні.

"Лікарі борються за його життя та роблять все можливе", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, в Одеській області внаслідок зіткнення 5 транспортних засобів на автошляху Одеса - Рені загинула людина.