Внаслідок ДТП у Київській області одна людина загинула, ще 5 травмовані

За фактом ДТП у Київській області відкрито кримінальне провадження

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у Київській області загинула одна людина, ще 5 травмовані. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Київській області.

Як зазначається, аварія сталася вчора ввечорі на трасі Київ-Знам’янка поблизу с. Росава.

"Водій автомобіля Ford fusion не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Mersedes benz vito", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП загинув водій Ford, а водій Mersedes та 4 пасажири отримали тілесні ушкодження, наразі їх госпіталізовано.

За вказаним фактом відкрито справу.

Фото: ДТП у Київській області (kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі внаслідок ДТП загинула дитина.