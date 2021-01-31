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Внаслідок ДТП в Індії загинуло 10 осіб

Автор: Даша Харченко

На півночі Індії сталась масштабна ДТП за участю автобуса і вантажівки. Внаслідок інциденту загинуло 10 людей.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Аварія сталась в місті Морадабад за 177 км від столиці країни Нью-Делі.

Унаслідок зіткнення пасажирського автобуса з вантажівкою загинули десятеро людей. Також є постраждалі, але їх кількість не уточнюється.

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За попередніми даними, причиною ДТП стала погана видимість через густий туман.

Нагадаємо, на початку січня неподалік від індійської столиці Делі обвалився дах одного з крематоріїв. Внаслідок інциденту загинуло щонайменше 25 людей, ще кілька отримали поранення.

Раніше повідомлялось, що вантажний автомобіль в'їхав в ринок сільськогосподарської продукції в китайській провінції Ганьсу. В результаті події загинули шестеро людей, ще 14 людей отримали поранення.

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