Внаслідок ДТП у Бродах загинуло двоє осіб

Водій Citroen не надав перевагу в русі вантажівці

У Бродах внаслідок зіткнення автомобіля Citroen Berlingo з вантажівкою DAF-XF105.460 загинуло двоє осіб. Про це повідомляє прес-служба Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) трапилася 24 липня о 23:20 по вул. Тернопільській. Водій Citroen, мешканець с. Дітківці Бродівського району 1963 року народження, виїхав на автодорогу сполученням “Київ-Чоп” та не надав перевагу в русі вантажівці. Внаслідок цього трапилося ДТП.

У результаті аварії від отриманих травм загинули на місці події водій Citroen та його пасажир - мешканка м. Броди 1970 року народження. Зазначається, що вантажівкою керував мешканець с. Дубровка Ужгородського району Закарпатської області 1992 року народження. Причини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, 24 липня внаслідок ДТП на трасі Київ-Одеса загинули дві людини. Аварія сталася біля повороту на селище Іванівка - легковий автомобіль зіштовхнувся з "Камазом".

Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху.