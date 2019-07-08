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В Одесі автомобіль в'їхав у ЛЕП, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    08.07.2019 - 16:00
В Одесі автомобіль в'їхав у ЛЕП, є загиблі
Фото: ДТП в Одесі (od.npu.gov.ua)

В результаті ДТП дві людини загинули, четверо поранені

В результаті аварії в Одесі, яка відбулася сьогодні, 8 червня, на Люстдорфській дорозі загинули дві людини, ще четверо поранені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції Одеської області.

За інформацією поліції, 25-річний водій автомобіля Toyota Camry не впорався з керуванням і зіткнувся з бетонною опорою лінії електропередач.

"Водій загинув на місці події. На момент аварії крім водія, в автомобілі перебували п'ятеро пасажирів. Всі вони з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані в лікарні. Одна з пасажирок, особу якої не встановлено, від отриманих травм померла в медичному закладі", - повідомили в поліції.

На даний час за вказаним фактом відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України і триває слідство.

Нагадаємо, в Харківській області в результаті ДТП постраждали двоє підлітків. Як повідомлялося, аварія сталася в Люботині: автомобіль Renault зіткнувся зі скутером.

Як повідомляло РБК-Україна, 7 липня у Польщі на автомагістралі А4 поблизу Янковице Вельке сталася аварія українського пасажирського автобуса, в результаті якої постраждали 11 осіб.

 

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