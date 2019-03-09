В результаті аварії у Луцьку загинув журналіст

Юрій Яцюк загинув у ДТП на трасі Устилуг - Луцьк - Рівне

Волынский журналист Юрий Яцюк погиб в смертельной аварии на трассе Устилуг - Луцк – Ровно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Район".

Как сообщается, авария произошла неподалеку рекреационного комплекса "Рестрапарк".

Так, водитель Volkswagen Passat сбил двух пешеходов, которые перебегали дорогу в неустановленном месте. В результате аварии женщина получила травмы, ее госпитализировали. Мужчина, которым оказался журналист, скончался на месте происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что редактор информационного агентства УНИАН Николай Бабич умер в Киеве 25 января после укола с анастезией во время плановой операции.

Сообщается, что у Бабича остались жена и трое детей.

Журналистка Татьяна Высоцкая в Facebook также написала, что смерть Бабича стала "реакцией на наркоз, введенный перед несложной операцией".