В результаті аварії у Луцьку загинув журналіст

Фото: аварія (УНІАН)

Юрій Яцюк загинув у ДТП на трасі Устилуг - Луцьк - Рівне

Волинський журналіст Юрій Яцюк загинув у смертельній аварії на трасі Устилуг - Луцьк – Рівне. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Район".

Як повідомляється, аварія сталася неподалік рекреаційного комплексу "Рестрапарк".

Так, водій Volkswagen Passat збив двох пішоходів, які перебігали дорогу у невстановленому місці. В результаті аварії жінка отримала травми, її госпіталізували. Чоловік, яким виявився журналіст, помер на місці події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що редактор інформаційного агентства УНІАН Микола Бабич помер у Києві 25 січня після уколу з анастезіэю під час планової операції.

Повідомляється, що у Бабича залишилися дружина і троє дітей.

Журналістка Тетяна Висоцька в Facebook написала, що смерть Бабича стала "реакцією на наркоз, введений перед нескладною операцією".