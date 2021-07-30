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В результаті атак талібів в Кандагарі вбито десятки і поранено сотні мирних жителів, - ООН

Автор: Дмитрий Кузнецов

Місія ООН зі сприяння Афганістану (МООНСА) повідомила про десятки загиблих і сотнях поранених мирних жителів при атаці бойовиків руху "Талібан" на Кандагар. В організації підкреслили, що реальні цифри жертв і постраждалих можуть бути вище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МООНСА.

"Глибоко стурбовані ескалацією насильства в Кандагарі і його околицях на тлі безперервних атак талібів на місто. З 16 липня поранено понад 230 мирних жителів", - зазначили в організації.

При цьому в МООНСА підкреслили, що реальні цифри постраждалих можуть бути набагато вище. "Достовірні повідомлення про десятки вбитих мирних жителів", - вказали в місії.

"Працюємо над встановленням фактів про заподіяння шкоди цивільному населенню", - додали в організації і попередили про серйозні наслідки для цивільного населення, якщо бойові дії не припиняться.

Нагадаємо, сьогодні, 30 Липня, штаб-квартира ООН в афганському Гераті піддалася обстрілу з гранатометів і артилерії.

Зазначимо, за даними США, в Афганістані зростає кількість жертв серед мирних жителів через атаки талібів.

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АфганистанТалібанООН