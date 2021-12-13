Резонансна ДТП у Луцьку: неповнолітньому водію оголосили про підозру

Вчора, 12 грудня, у Луцьку неповнолітній водій в'їхав у натовп пішоходів. Поліція оголосила про підозру винуватцю автопригоди.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.
За спричинення тяжких тілесних ушкоджень підлітку загрожує позбавлення волі строком до восьми років.
Наразі неповнолітній винуватець перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Незабаром йому оберуть запобіжний захід.
Фото: неповнолітньому винуватцю ДТП у Луцьку оголосили про підозру (vl.npu.gov.ua)
Внаслідок аварії постраждали шестеро людей: