RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Резонансна ДТП у Луцьку: неповнолітньому водію оголосили про підозру

Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 12 грудня, у Луцьку неповнолітній водій в'їхав у натовп пішоходів. Поліція оголосила про підозру винуватцю автопригоди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

За спричинення тяжких тілесних ушкоджень підлітку загрожує позбавлення волі строком до восьми років.

Наразі неповнолітній винуватець перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Незабаром йому оберуть запобіжний захід.

Фото: неповнолітньому винуватцю ДТП у Луцьку оголосили про підозру (vl.npu.gov.ua)

Подробиці ДТП у Луцьку 12 грудня:

  • автопригода сталася близько о 14-й годині.
  • ігноруючи вимоги патрульних про зупинку - неповнолітній водій автомобіля Renault Megane промчав на червоне світло та в'їхав у людей, які переходили дорогу.
  • після цього підліток продовжив рух та зіткнувся з деревом й дорожнім знаком;

Внаслідок аварії постраждали шестеро людей:

  • 39-річна жінка потрапила до реанімації, де і досі перебуває на сьогоднішній день;
  • 5-рійний син постраждалої жінки був госпіталізований до обласної лікарні;
  • ще четверо жінок отримали забої та переломи.
Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПЛуцьк