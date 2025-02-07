Резонансное дело об изнасиловании девочки на Закарпатье: суд огласил приговор

Резонансное дело

Известно, что в августе 2021 года на Закарпатье трое подростков изнасиловали 14-летнюю девочку. Обидчиками были односельчане потерпевшей, с которыми она дружила. Парни снимали насилие на камеру, а затем распространили видео. Бабушка девочки обратилась в полицию.

В марте 2023 года Воловецкий районный суд Закарпатской области вынес приговор по делу об изнасиловании 14-летней девочки тремя подростками. Им назначили по пять лет лишения свободы и освободили от наказания с испытательным сроком на два года.

Также суд частично удовлетворил иск потерпевшей на сумму 450 тысяч гривен и взыскал в ее пользу 180 тысяч гривен.

После того как обидчиков освободили от наказания, в сети разгорелся скандал, которому дали огласку. Позже суд отменил "мягкий приговор" для подростков.

Кроме того, в октябре 2024 года появилась информация, что двое фигурантов дел после достижения совершеннолетия захотели мобилизоваться в армию. В Минобороны заявили, что им было отказано.

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