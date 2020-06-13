ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Резнікова та Єрмака перевіряють на коронавірус

Новини » Коронавірус     13.06.2020 - 15:39
Резнікова та Єрмака перевіряють на коронавірус
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Перевірять всіх учасників української делегації, які були в Парижі

Голова Офісу президента Андрій Єрмак та міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков пройдуть перевірку на коронавірус. У Єрмака та Резнікова вже відібрали зразки для тесту на COVID-19.

Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель.

Також за її словами, тести здали всі учасники української делегації, які відвідали Париж у п'ятницю, 12 червня.

Наразі всі вони очікують офіційних результатів.

Сьогодні ряд ЗМІ з посиланням на власні джерела заявили, що в Офісі президента України стався спалах коронавірусу, зокрема, на COVID-19 нібито захворів міністр Резніков.

Вчора Резніков та Єрмак здійснили робочий візит до Парижу для обговорення виконання рішень "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі. До складу української делегації також увійшли міністр культури Олександр Ткаченко, заступник керівника ОП Ігор Жовква і радник президента Руслан Демченко.

Нагадаємо, дружина президента Олена Зеленська заразилася коронавірусом, вчора її тест показав позитивний результат.

Після цього президент Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Алексей РезниковАндрій ЄрмакКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся