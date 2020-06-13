Резнікова та Єрмака перевіряють на коронавірус

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Перевірять всіх учасників української делегації, які були в Парижі

Голова Офісу президента Андрій Єрмак та міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков пройдуть перевірку на коронавірус. У Єрмака та Резнікова вже відібрали зразки для тесту на COVID-19.

Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель.

Також за її словами, тести здали всі учасники української делегації, які відвідали Париж у п'ятницю, 12 червня.

Наразі всі вони очікують офіційних результатів.

Сьогодні ряд ЗМІ з посиланням на власні джерела заявили, що в Офісі президента України стався спалах коронавірусу, зокрема, на COVID-19 нібито захворів міністр Резніков.

Вчора Резніков та Єрмак здійснили робочий візит до Парижу для обговорення виконання рішень "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі. До складу української делегації також увійшли міністр культури Олександр Ткаченко, заступник керівника ОП Ігор Жовква і радник президента Руслан Демченко.

Нагадаємо, дружина президента Олена Зеленська заразилася коронавірусом, вчора її тест показав позитивний результат.

Після цього президент Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи.

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Автор: Анастасия Светлевская