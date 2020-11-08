Резніков заявив, що РФ "економічно не справляється на Донбасі"

Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Росії стала невигідна війна на Донбасі. Так, РФ не може забезпечити робочі місця.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами Резнікова економічно Росія вже не справляється на Донбасі.

"Для них той маневр, який вони зробили в 2014 році, вже несе шкоду, а не несе користь. Їм треба ж утримувати приблизно 3-3,5 мільйони людей на окупованому Донбасі, забезпечувати їм пенсії, бюджетні виплати, ставити питання про підтримання порядку", - каже міністр.

За його словами, РФ не може забезпечити робочі місця, а в клініках вони не можуть забезпечити нормальний рівень медичного обслуговування людей під час пандемії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у повному обсязі відновить контроль над ділянкою кордону у Донецькій та Луганській областях. За його словами, державний кордон - це перший рубіж, на якому держава має бути максимально ефективною.

Як писало РБК-Україна, раніше Зеленський заявив, що наступними кроками на шляху до миру стане вивід проросійських збройних формувань з Донбасу і повернення контролю над держкордоном.