Резников призвал Германию присоединиться к созданию "морской коалиции" для Украины

Германии следует присоединиться к созданию "морской коалиции" в поддержку Украины для обеспечения безопасности судоходства в Черном и Азовском морях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Вчера Резников провел встречу с генеральным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Бройером в рамках его визита в Украину. Они обсудили текущее состояние оборонного сотрудничества между странами и перспективы его развития.

Министр обороны отметил, что западное, и, в частности, немецкое вооружение является одной из важных составляющих, которые помогают защищать Украину и давать отпор врагу.

Резников также проинформировал об опыте борьбы с российскими дронами и пригласил Германию к сотрудничеству по этому направлению.

К тому же он призвал Берлин присоединиться к созданию в поддержку Украины "морской коалиции", что стало бы значительной контрибуцией в развитие способностей ВМС ВСУ и постоянным залогом обеспечения безопасности судоходства в Черном и Азовском морях.

"У нас уже есть "танковая коалиция", Рамштайн - это также коалиция. Все они работают ради единой цели - победы Украины. Наша общая задача - построить прочную систему международной архитектуры безопасности, и безопасность судоходства в Черном и Азовском морях является важным элементом в этой системе. Уже некоторые наши европейские партнеры есть в составе этой коалиции. И я бы очень хотел, чтобы Германия тоже стала ее частью", - сказал министр обороны.

Политики также рассмотрели ряд практических шагов по усилению оборонных возможностей Украины при поддержке Германии. В частности, возможность расширения тренинговых программ для украинских защитников в ФРГ.

Бройер выразил слова поддержки Украине и подчеркнул, что полученный украинскими бойцами опыт важен и для ВС Германии.

"Я видел украинских воинов во время подготовки в Германии, наблюдал за обучением в Украине. Пораженный их высоким уровнем профессионализма и мотивации. Нам есть чему учиться друг у друга. Верю, что тесное взаимодействие между нашими странами будет способствовать усилению безопасности в Европе. Хочу заверить, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал он.

Политики также акцентировали внимание на необходимости дальнейшей интенсификации сотрудничества для обеспечения неотложных потребностей Сил обороны Украины.