Резников показал аттестат, который Россия подготовила для школы Изюма

Во время оккупации Изюма Харьковской области, Россия подготовила собственные школьные аттестаты для захваченного города. Все эти документы в будущем станут доказательствами в суде против страны-оккупанта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Украины Алексея Резникова.
По словам Резникова, все эти разговоры России о псевдореферендумах, являются всего-навсего профанацией. Москва сразу планировала захватить как можно больше территорий Украины, а найденные в освобожденном Изюме документы являются очередным доказательством этого.
"Но мы их выгоним из нашей земли. Документы оккупантов, как тот школьный аттестат из Изюма Харьковской области, будут иметь законный статус только в трибунале", - добавляет Резников.
Фото: аттестат, который оккупанты подготовили для захваченного Изюма (twitter.com/oleksiireznikov)
Напомним, РБК-Украина писала о том, что наши воины, 11 сентября, освободили Изюм и подняли над зданием горсовета украинские флаги.
Наше издание показывало фотографии из освобожденного города, который постепенно начал возвращаться к нормальной жизни.
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