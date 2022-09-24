RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Резников показал аттестат, который Россия подготовила для школы Изюма

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во время оккупации Изюма Харьковской области, Россия подготовила собственные школьные аттестаты для захваченного города. Все эти документы в будущем станут доказательствами в суде против страны-оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Украины Алексея Резникова.

По словам Резникова, все эти разговоры России о псевдореферендумах, являются всего-навсего профанацией. Москва сразу планировала захватить как можно больше территорий Украины, а найденные в освобожденном Изюме документы являются очередным доказательством этого.

"Но мы их выгоним из нашей земли. Документы оккупантов, как тот школьный аттестат из Изюма Харьковской области, будут иметь законный статус только в трибунале", - добавляет Резников.

Фото: аттестат, который оккупанты подготовили для захваченного Изюма (twitter.com/oleksiireznikov)

Напомним, РБК-Украина писала о том, что наши воины, 11 сентября, освободили Изюм и подняли над зданием горсовета украинские флаги.

Наше издание показывало фотографии из освобожденного города, который постепенно начал возвращаться к нормальной жизни.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News