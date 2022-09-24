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Резников показал аттестат, который Россия подготовила для школы Изюма

Новина українською →
Суббота 24 сентября 2022 18:54
Резников показал аттестат, который Россия подготовила для школы Изюма Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во время оккупации Изюма Харьковской области, Россия подготовила собственные школьные аттестаты для захваченного города. Все эти документы в будущем станут доказательствами в суде против страны-оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Украины Алексея Резникова.

По словам Резникова, все эти разговоры России о псевдореферендумах, являются всего-навсего профанацией. Москва сразу планировала захватить как можно больше территорий Украины, а найденные в освобожденном Изюме документы являются очередным доказательством этого.

"Но мы их выгоним из нашей земли. Документы оккупантов, как тот школьный аттестат из Изюма Харьковской области, будут иметь законный статус только в трибунале", - добавляет Резников.

Резников показал аттестат, который Россия подготовила для школы Изюма

Фото: аттестат, который оккупанты подготовили для захваченного Изюма (twitter.com/oleksiireznikov)

Напомним, РБК-Украина писала о том, что наши воины, 11 сентября, освободили Изюм и подняли над зданием горсовета украинские флаги.

Наше издание показывало фотографии из освобожденного города, который постепенно начал возвращаться к нормальной жизни.

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