Резников показал аттестат, который Россия подготовила для школы Изюма

Во время оккупации Изюма Харьковской области, Россия подготовила собственные школьные аттестаты для захваченного города. Все эти документы в будущем станут доказательствами в суде против страны-оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Украины Алексея Резникова.

По словам Резникова, все эти разговоры России о псевдореферендумах, являются всего-навсего профанацией. Москва сразу планировала захватить как можно больше территорий Украины, а найденные в освобожденном Изюме документы являются очередным доказательством этого.

"Но мы их выгоним из нашей земли. Документы оккупантов, как тот школьный аттестат из Изюма Харьковской области, будут иметь законный статус только в трибунале", - добавляет Резников.

Фото: аттестат, который оккупанты подготовили для захваченного Изюма (twitter.com/oleksiireznikov)