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Резніков поговорив з Ллойдом Остіном напередодні саміту НАТО: що обговорювали

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністр оборони України Олексій Резніков зателефонував своєму американському колезі Ллойду Остіну. Сторони обговорили черговий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Резнікова.

"Напередодні саміту НАТО поговорив з другом Ллойдом Остіном.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США працюють над новим пакетом допомоги для України. Пізніше в Білому домі заявили, що Вашингтон надасть Києву норвезькі системи ППО NASAMS.

За даними Politico, українські війська вже проходять підготовку з використання зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

Крім того, генсек НАТО Йенс Столтенберг повідомив, що країни-члени Альянсу на саміті в Мадриді узгодять комплексний пакет нової допомоги Україні.

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