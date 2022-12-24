Резников об обстреле Херсона: сможем предотвратить трагедии, если получим больше оружия

Украина сможет предотвратить такие трагедии, одна из которых произошла сегодня в Херсоне, если получит больше вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Украины Алексея Резникова в Twitter .

По его словам, сегодняшний варварский обстрел Херсона россиянами - не только военное преступление, но и попытка отомстить жителям города, которые сопротивлялись оккупации и доказали всему миру, что Херсон - это Украина.

"Украина сможет предотвратить такие трагедии, если у нее будет больше средств контрбатарейной борьбы, больше артиллерии и больше дальнобойных боеприпасов. Таким образом, российские убийцы будут наказаны и изгнаны из Украины", - подчеркнул министр.