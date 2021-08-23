Різкий спад: в Україні 610 нових випадків коронавірусу
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу виявили 610 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків в Києві та Чернівецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу госпіталізували 425 осіб; летальних випадків - 17; одужали - 434 особи. Вчора протестували методом ПЛР - 10 642 особи, методом ІФА - 1 493 особи, експрес-тестами - 7 496 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 275 171 особа;
- одужали - 2 201 433 особи;
- летальних випадків - 53 474.
Нагадаємо, вчора повідомили про 1003 нових випадки коронавірусу.